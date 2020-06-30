Взрыв в Тегеране унес жизни 13 человек - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

По меньшей мере 13 человек скончались в результате взрыва и пожара в одной из клиник на севере Тегерана.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на медиков.
При этом уточняется, что еще шесть человек получили ранения.
***21:14
Взрыв произошел на севере столицы Ирана города Тегеран.
Как передает Report, об этом сообщает местное агентство ISNA.
Предположительно, взрыв произошел в медицинском центре. На место происшествия выехали пожарные.
Причины взрыва пока выясняются. Очевидцы сообщают о столбе дыма.
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