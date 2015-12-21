​Вывезено 200 кубометров обрушившихся конструкций дома в Волгограде

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Порядка 200 кубометров обрушившихся конструкций здания вывезено от дома в Волгограде, где накануне произошел взрыв бытового газа. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель МЧС России по Волгоградской области.

Аварийные работы продолжались всю ночь. На месте было обнаружено тело одного погибшего. Под завалами, по данным спасателей, могут находиться еще четыре человека.

Взрыв газа произошел накануне днем на седьмом этаже жилого дома по улице Космонавтов. В результате взрыва обрушились перекрытия дома с девятого по первый этаж. По предварительным данным, в обрушившемся подъезде проживали около 150 человек.

Власти региона ранее сообщали, что в общей сложности в лечебных учреждениях находятся 11 пострадавших.