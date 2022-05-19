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Вывезенных из Мариуполя "азовцев" посетили представители МККК

Вывезенных из Мариуполя "азовцев" посетили представители МККК В оккупированном поселке Еленовка Донецкой области украинских бойцов, вывезенных с мариупольского завода "Азовсталь", посетили представители Международного комитета Красного Креста (МККК).
В регионе
19 мая 2022 г. 19:54
Вывезенных из Мариуполя азовцев посетили представители МККК

В оккупированном поселке Еленовка Донецкой области украинских бойцов, вывезенных с мариупольского завода "Азовсталь", посетили представители Международного комитета Красного Креста (МККК).

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь МККК в Украине Александр Власенко, речь идет не о раненых военных.

Власенко сообщил, что сотрудники МККК увидели условия, в которых содержатся бойцы. "Мы никогда не разглашаем условия содержания - мы их обсуждаем конфиденциально с представителями того места, где они содержатся", - заявил Власенко и добавил, что такая практика применяется постоянно, а не только в этом случае.

Он не уточнил, какое количество бойцов посетили, а лишь подчеркнул, что встречи были только с теми, кто дал на это согласие. "Эта наша услуга, можно сказать, не может быть навязана", - подчеркнул представитель МККК в Украине.

Власенко отметил, что на выходе с завода "Азовсталь" часть украинских военнослужащих были зарегистрированы сотрудниками МККК. По его словам, эта процедура происходит только с согласия людей.

Он отметил, что обычно представители МККК после таких визитов передают записку родственникам.

На вопрос, все ли украинские военные эвакуированы из "Азовстали", Власенко ответил: "Есть ли там люди еще или нет, мы не знаем, потому что не входили туда - на "Азовсталь".

Отметим, что 11 мая вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что на территории "Азовстали" могут находиться около тысячи бойцов, половина из них – тяжелораненые.

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