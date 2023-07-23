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Выступление Ильхама Алиева на Шушинском глобальном медиафоруме в центре внимания мировых СМИ

Выступление Ильхама Алиева на Шушинском глобальном медиафоруме в центре внимания мировых СМИ Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на Шушинском глобальном медиафоруме "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции" находится в центре внимания мировых СМИ.
В регионе
23 июля 2023 г. 15:53
Выступление Ильхама Алиева на Шушинском глобальном медиафоруме в центре внимания мировых СМИ

Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на Шушинском глобальном медиафоруме "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции" находится в центре внимания мировых СМИ.

Как передает Report, государственное пакистанское агентство Associated Press of Pakistan опубликовало основные тезисы выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева. В материале агентства сообщается, что в форуме, проходящем в связи со 148-летием национальной печати Азербайджана, принимают участие 150 зарубежных гостей из 49 стран, в том числе представители государственных информационных агентств 34 стран мира, 12 международных организаций и медиаструктур, а также 60 руководителей и представителей местных СМИ.

В публикации подчеркивается, что, выступая перед участниками мероприятия, Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил важную роль, которую средства массовой информации играют в информировании людей и решении их проблем, а также значение социальных медиа наряду с традиционными СМИ.

Государственное информационное агентство Пакистана приводит слова Президента Ильхама Алиева, который, говоря о Карабахской войне и освобожденных от оккупации азербайджанских территориях, сказал: "С первых часов Второй Карабахской войны руководство Турции и ее народ стояли плечом к плечу с нами. Большую поддержку нам оказало заявление Президента Эрдогана в первые часы Карабахской войны о том, что Азербайджан не одинок".

В статье указывается, что в рамках форума планируется обсуждение имеющих глобальное значение актуальных задач медиа и информационно-коммуникационной сферы. Руководители известных и влиятельных мировых СМИ, медиаэксперты обсудят новые инструменты в журналистике и коммуникации в цифровую эпоху, вопросы цифровой трансформации, медиаменеджмент в современной информационной среде и создание устойчивых бизнес-моделей в медиасфере, потребительские тенденции в новых медиа и вопросы медиаграмотности, методы борьбы с дезинформацией и фейковыми новостями, безопасность журналистов и другие темы.

В заключение в публикации отмечается, что город Шуша впервые в истории независимого Азербайджана собирает на одной площадке руководителей ведущих мировых СМИ, журналистских организаций, влиятельных экспертов в информационно-коммуникационной сфере, известных журналистов.

Издание "Беларусь сегодня" разместило информацию, в которой также говорится, что на форуме, организованном в связи со 148-летием национальной печати Азербайджана, культурная столица Азербайджана город Шуша принимает представителей ведущих мировых СМИ. Сообщается, что в этом престижном международном мероприятии принимают участие 150 зарубежных гостей из 49 стран, в том числе представители государственных информационных агентств 34 стран мира, 12 международных организаций и медиаструктур. Кроме того, среди участников форума – 60 руководителей и представителей местных средств массовой информации. В публикации сообщается, что после официальной церемонии открытия форум продолжит работу в сессиях, на которых будут обсуждены новые инструменты в журналистике и коммуникации в цифровую эпоху, цифровая трансформация, медиаменеджмент в современной информационной среде и создание устойчивых бизнес-моделей в медиасфере, потребительские тенденции в новых медиа и вопросы медиаграмотности, методы борьбы с дезинформацией и фейковыми новостями, безопасность журналистов и другие темы.

В материале также приводятся высказывания из выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева о российско-азербайджанских отношениях. Как подчеркивает белорусское издание, глава государства заявил, что отношения с Москвой находятся на уровне стратегического партнерства.

Выступление Президента Ильхама Алиева на Шушинском глобальном медиафоруме широко освещается и в турецких СМИ. TRTHaber, Takvim, Yeni Şafak, HaberGlobal, Milliyet, Anadolu и другие телеканалы, информационные агентства, газеты и новостные порталы Турции особое внимание уделили словам главы государства об отношениях с Турцией, который, в частности, сказал: "С первых часов Второй Карабахской войны руководство Турции и ее народ стояли плечом к плечу с нами. Большую поддержку нам оказало заявление Президента Эрдогана в первые часы Карабахской войны о том, что Азербайджан не одинок".

В материалах, опубликованных турецкими СМИ, сообщается, что Президент Азербайджана, говоря об изменениях ситуации в регионе и мире, о возникающих новых реалиях, отметил важность обеспечения стабильного мира и безопасности. Глава государства также подчеркнул важную роль Турции в этих процессах и сказал, что в ближайшие годы Анкара приобретет еще большее влияние в мире.

Шушинский глобальный медиафорум находится в центре внимания и российских средств массовой информации. В новостях, опубликованных официальным агентством Российской Федерации ТАСС, а также размещенных на сайтах News.ru и Ria.ru, говорится о мнении Президента Ильхама Алиева о российско-азербайджанских отношениях, об укреплении связей с Турцией, о том, что председательство Азербайджана вдохнуло новую жизнь в Движение неприсоединения и что Азербайджан может стать площадкой для переговоров по восстановлению отношений между Москвой и Вашингтоном. Российские СМИ отмечают заявления Президента Ильхама Алиева о возвращении 150 тысяч азербайджанцев в Карабах в ближайшие три года и возможности подписания мирного соглашения с Арменией до конца этого года. Портал "Вести Кавказа" уделил большое внимание высказываниям главы государства о минном терроре со стороны Армении и работе, которую азербайджанское правительство осуществляет для разминирования территорий. Российская пресса также подробно рассказала о темах и вопросах, которые обсуждаются на Шушинском глобальном медиафоруме.

В сообщении, опубликованном Албанским телеграфным агентством (АТА) со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, отмечается, что на Шушинском глобальном медиафоруме Президент Азербайджана Ильхам Алиев затронул важные мировые и региональные вопросы. Внимание читателей обращается на то, что Президент Ильхам Алиев затронул такие темы, как поддержка Турцией Азербайджана во Второй Карабахской войне, отношения официального Баку с Москвой, успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения, новые реалии в регионе после Победы Азербайджана в Отечественной войне, минный террор Армении против Азербайджана, а также мирный процесс. Как сообщает АТА, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что, если Армения откажется от каких-либо территориальных притязаний к Азербайджану, вполне возможно, что мирное соглашение будет подписано до конца этого года. Агентство приводит слова главы государства по этому вопросу: "Однако если этого не будет, то не будет и мира. А это нехороший сценарий для региона, он не принесет стабильность и безопасность. В то же время, учитывая очень чувствительную геополитическую ситуацию, это создаст трудности и в будущем.

Основные тезисы выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева на Шушинском глобальном медиафоруме были приведены в публикации испанского издания el Periodistа. В материале нашли отражение заявления и мнение главы государства о новых реалиях в регионе Южного Кавказа и в мире, ситуации в Карабахе в настоящее время, проживающем в этом регионе армянском меньшинстве, работе по разминированию освобожденных от оккупации территорий, а также возвращении азербайджанцев на свои земли. В статье отмечается, что глава Азербайджанского государства, говоря о минном терроре Армении, сказал: "Карта, предоставленная нам армянами, охватывает примерно 400 тысяч противопехотных мин. То есть они признали, что установили более 400 тысяч мин. Но мы знаем, что количество мин приближается к одному миллиону, и это достаточно точная информация".

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Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyevin Şuşa Qlobal Media Forumundakı çıxışı dünya mediasının diqqət mərkəzindədir

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