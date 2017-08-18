Выставлен на продажу автомобиль первого президента России

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Бронированный лимузин Mercedes-Benz S-klasse Trasco Bremen, на котором первый президент России Борис Ельцин выезжал на официальные и личные встречи, продают в Петербурге за 19,7 млн рублей (565 390 манатов, или же 332 426 долларов).

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель автосалона, который продает машину.

Согласно информации, соответствующее объявление ранее появилось на одном из сайтов по продаже автомобилей. "На автомобиле с водителем ездил Борис Ельцин. К нам его привез депутат Госдумы из гаража особого назначения. Цену считаем адекватной и пока не планируем поднимать", - пояснил собеседник агентства и добавил, что лимузин находится "в очень хорошем состоянии. Автомобиль "не битый", имеет "задний привод, левый руль", пробег составляет 60 тыс. километров. Лимузин сделали по спецзаказу", - отмечалось в объявлении.