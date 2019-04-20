Выставка, посвященная карабахским лошадям, проходит в Москве - ФОТО

В столице России Москве проходит выставка, посвященная карабахским скакунам "Кони Солнца и Света. Возрождение лошадей карабахской породы", сообщает российское бюро Report.

"Я была в Азербайджане. Меня вдохновил вид карабахских лошадей. Моя выставка проходит в Азербайджане, Финляндии, а теперь и в Москве. Конечно, я хотела бы, чтобы эта выставка прошла и в Карабахе", - заявила автор картин, латвийская художница Даце Штраус.

На выставке, проходящей в торгово-развлекательном центре "Вегас" в московском районе Кунцово, представлены 40 художественных работ посвященных карабахской лошади.

Отметим, что выставка пройдет в три этапа. В ходе второго будет организован благотворительный аукцион.

Игбал Рустамов