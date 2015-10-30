​Высшие должностные лица СНГ, ОДКБ и ШОС встретятся в Москве

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В Москве 3 ноября состоится встреча высших административно-должностных лиц СНГ, ОДКБ и ШОС.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Испольнительного комитета СНГ.

Планируется, что участие во встрече примут председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа, генеральный секретарь ШОС Дмитрий Мезенцев.

Участники встречи обсудят вопросы, касающиеся сотрудничества организаций на приоритетных направлениях интеграционного развития, планов на перспективу, и обменяются мнениями по актуальным вопросам международной обстановки.

Будет также рассмотрен ход реализации плана мероприятий деятельности рабочих органов организаций на 2014–2015 годы.