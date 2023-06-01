Высшая избирательная комиссия Турции обнародовала итоги второго тура президентских выборов

Высшая избирательная комиссия Турции объявила итоговые результаты второго тура президентских выборов, которые состоялись 28 мая.

Высшая избирательная комиссия Турции объявила итоговые результаты второго тура президентских выборов, которые состоялись 28 мая.

Об этом передает Report со ссылкой на местные СМИ.

Окончательные итоги выборов обнародовал глава турецкого ЦИК Ахмет Енер. Он сообщил, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,18% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 47,82%.

"Комиссия рассмотрела поступившие возражения относительно итогов выборов. Окончательные итоги второго тура президентских выборов направлены для публикации в официальной газете. В соответствии с результатами Эрдоган набрал 52,18% и признан избранным президентом Турецкой Республики", - заявил он.

По его словам, в голосовании 28 мая в Турции приняли участие 52 млн 93 тыс. 375 избирателей. Явка составила 85,72%. В зарубежных странах проголосовало 1 млн 930 тыс. 226 граждан. Явка составила 56,34.

"В целом правом голоса воспользовался 54 млн 24 тыс. 601 гражданин Турции. Общий показатель явки на голосовании 28 мая составил 84,15", - отметил Йенер.