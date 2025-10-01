Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Высоковольтную ЛЭП Иран-Армения могут частично задействовать в первой половине 2026 года

    В регионе
    • 01 октября, 2025
    • 09:52
    Высоковольтную ЛЭП Иран-Армения могут частично задействовать в первой половине 2026 года

    Строительство линии электропередачи Иран–Армения напряжением 400 кВт может быть частично завершено в первом полугодии 2026 года.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе ЗАО "Высоковольтные электрические сети", подведомственного Министерству территориального управления и инфраструктур.

    К этому времени планируется завершить одну цепь линии - от границы с Ираном до строящейся подстанции Нораван в районе Сисиана.

    "В результате пропускная способность взаимных электропотоков между Арменией и Ираном увеличится с нынешних 330 до более чем 1 000 МВт. Однако это произойдет только после того, как линия будет построена полностью (двумя цепями) и подключена к подстанции в Ддмашене. После частичного завершения (одной цепью до подстанции Нораван) пропускная способность составит примерно 500 МВт", - сообщили в ЗАО.

    Подстанция в Ддмашене станет частью другой линии - Армения–Грузия, так как 400-кВт будет проложена от Ддмашена до границы с Грузией. Здесь работы начнутся в ближайшее время.

    Отметим, что в Армении пока нет линий электропередачи напряжением 400 кВ. На направлении Армения–Иран действуют две линии по 220 кВ, а в направлении Грузии - одна линия напряжением 220 кВ и две линии по 110 кВ. Линия Армения–Иран напряжением 400 кВ строится за счет кредита от Ирана (подрядчик строительства - иранская компания), а линия в направлении Грузии строится за счет кредита немецкого банка KfW.

    Иран Армения ЛЭП электроэнергия
    İran-Ermənistan elektrik xətti gələn ilin I yarısında qismən istifadəyə verilə bilər

    Последние новости

    11:04
    Фото

    Сахиба Гафарова примет участие в 11-м Саммите спикеров парламентов стран G20

    Милли Меджлис
    11:04

    Заур Микаилов: Будут приняты масштабные меры по сокращению потерь воды

    Инфраструктура
    11:04

    Азербайджан обсудил с АБР приватизацию компаний, входящих в AZCON Holding

    ИКТ
    11:02

    Президент Кыргызстана предложил вернуть смертную казнь за тяжкие преступления

    В регионе
    11:01

    Министр: Азербайджан наращивает инвестиции в защиту водных ресурсов

    АПК
    10:57

    Меджнун Мамедов: Разрабатывается дорожная карта цифровых технологий и ИИ

    АПК
    10:55

    Euronews: Бакинский форум безопасности стал платформой для конструктивного диалога

    Внешняя политика
    10:52

    Трамп сегодня планирует подписать ряд указов на фоне шатдауна

    Другие страны
    10:50

    Азербайджан завоевал еще одну серебряную медаль на III Играх СНГ

    Индивидуальные
    Лента новостей