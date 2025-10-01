Высоковольтную ЛЭП Иран-Армения могут частично задействовать в первой половине 2026 года

Строительство линии электропередачи Иран–Армения напряжением 400 кВт может быть частично завершено в первом полугодии 2026 года.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе ЗАО "Высоковольтные электрические сети", подведомственного Министерству территориального управления и инфраструктур.

К этому времени планируется завершить одну цепь линии - от границы с Ираном до строящейся подстанции Нораван в районе Сисиана.

"В результате пропускная способность взаимных электропотоков между Арменией и Ираном увеличится с нынешних 330 до более чем 1 000 МВт. Однако это произойдет только после того, как линия будет построена полностью (двумя цепями) и подключена к подстанции в Ддмашене. После частичного завершения (одной цепью до подстанции Нораван) пропускная способность составит примерно 500 МВт", - сообщили в ЗАО.

Подстанция в Ддмашене станет частью другой линии - Армения–Грузия, так как 400-кВт будет проложена от Ддмашена до границы с Грузией. Здесь работы начнутся в ближайшее время.

Отметим, что в Армении пока нет линий электропередачи напряжением 400 кВ. На направлении Армения–Иран действуют две линии по 220 кВ, а в направлении Грузии - одна линия напряжением 220 кВ и две линии по 110 кВ. Линия Армения–Иран напряжением 400 кВ строится за счет кредита от Ирана (подрядчик строительства - иранская компания), а линия в направлении Грузии строится за счет кредита немецкого банка KfW.