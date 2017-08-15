Высокопоставленный генерал армии США прибывает в Таджикистан

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Командующий сухопутными войсками Центрального командования Соединенных Штатов Америки генерал-лейтенант Майкл Гарретт прибудет в Душанбе с однодневным визитом 16 августа.

Как сообщает Report со ссылкой на CA-NEWS, об этом заявили в минобороны страны.

На встречах представители США и Таджикистана обсудят вопросы сотрудничества в сфере безопасности, укрепления таджикско-афганской границы, обеспечения мира и стабильности в Афганистане.



Напомним, в конце прошлого года Гарретт впервые посетил Казахстан и Узбекистан.

