Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Высокопоставленный чиновник Комитета по госдоходам Армении оказался в центре коррупционного скандала.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, глава Комитета по госдоходам Давид Ананян назначил главой управления оперативного расследования ведомства Карена Карапетяна.

Как пишет армянская газета "Жаманак", ранее он занимал пост главы налогового управления административного района Кентрон. По сведениям источника, Карапетян, который является крестным главы полиции Армении Валерия Осипяна, один из самых коррумпированных чиновников.

Как пишет газета, очень скоро после назначения Карапетян оказался в центре коррупционного скандала. В данный момент его полномочия приостановлены, готовятся материалы. Не исключено, что в отношении него будет возбуждено уголовное дело.