Высокопоставленного чиновника МВД Дагестана задержали за взятку в 6 млн долларов

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ В Москве задержали начальника собственной безопасности МВД по Республике Дагестан и его соучастников, подозреваемых в даче взятки по делу о "продаже" высокого поста в полиции за 6 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

"Следственными органами… расследуется уголовное дело в отношении начальника оперативно-розыскной части по линии собственной безопасности МВД по Республике Дагестан Магомеда Хизриева и пятерых его соучастников из числа гражданских лиц. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений по статьям "Дача взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере" и "Посредничество во взяточничестве", - говорится в сообщении

По версии следствия, весной 2017 года Хизриев передал соучастникам часть ранее оговоренной взятки в виде денежных средств в размере 2 миллионов долларов США. Общая сумма незаконного вознаграждения составляла 6 миллионов долларов США.