Вышедшее из Украины судно с пшеницей прибыло в Стамбул

В Стамбул в воскресенье прибыл первый сухогруз с украинской пшеницей, вышедший из Черноморска в рамках вывоза зерна с Украины.

В Стамбул в воскресенье прибыл первый сухогруз с украинской пшеницей, вышедший из Черноморска в рамках вывоза зерна с Украины.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом передает телеканал TRT World, ссылаясь на Совместный координационный центр (СКЦ).

По данным СКЦ, именно судно Sormovskiy под флагом Белиза первым вывезло пшеницу с Украины по "зерновому коридору". На его борту примерно 3 тыс тонн пшеницы, оно покинуло Черноморск 12 августа.

Как сообщает центр, из Украины по "зерновому коридору" вывезли уже более 438 тыс тонн сельхозпродукции. Ранее в рамках согласованной в Стамбуле инициативы из Украины, согласно открытым данным, вывозили кукурузу, сою, подсолнечник.