Выросло число граждан Ирана, ищущих убежища в Армении

Увеличилось число граждан Ирана, ищущих убежища в Армении.
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Согласно информации, Иран замыкает первую тройку стран, граждане которых попросили убежища в Армении. Так, в прошлом году для получения убежища обратились 106 иранцев.
В 2022 году было отклонено 17 ходатайств о предоставлении убежища, 19 граждан Ирана получили статус беженца, у еще трех иранцев такой статус был аннулирован.
Наибольшее число обращений поступило от граждан Украины - 484 человек, вторым в списке идет Ирак (198 граждан).