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Выросло число граждан Ирана, ищущих убежища в Армении

Выросло число граждан Ирана, ищущих убежища в Армении Увеличилось число граждан Ирана, ищущих убежища в Армении.
В регионе
9 мая 2023 г. 02:13
Выросло число граждан Ирана, ищущих убежища в Армении

Увеличилось число граждан Ирана, ищущих убежища в Армении.

Как передает Report, об этом сообщили в Отделе миграции и гражданства армянского МВД.

Согласно информации, Иран замыкает первую тройку стран, граждане которых попросили убежища в Армении. Так, в прошлом году для получения убежища обратились 106 иранцев.

В 2022 году было отклонено 17 ходатайств о предоставлении убежища, 19 граждан Ирана получили статус беженца, у еще трех иранцев такой статус был аннулирован.

Наибольшее число обращений поступило от граждан Украины - 484 человек, вторым в списке идет Ирак (198 граждан).

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Версия на азербайджанском языке Ermənistandan sığınacaq istəyən İran vətəndaşlarının sayı artıb

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