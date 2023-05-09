Выросло число граждан Ирана, ищущих убежища в Армении

Увеличилось число граждан Ирана, ищущих убежища в Армении.

Увеличилось число граждан Ирана, ищущих убежища в Армении.

Как передает Report , об этом сообщили в Отделе миграции и гражданства армянского МВД.

Согласно информации, Иран замыкает первую тройку стран, граждане которых попросили убежища в Армении. Так, в прошлом году для получения убежища обратились 106 иранцев.

В 2022 году было отклонено 17 ходатайств о предоставлении убежища, 19 граждан Ирана получили статус беженца, у еще трех иранцев такой статус был аннулирован.

Наибольшее число обращений поступило от граждан Украины - 484 человек, вторым в списке идет Ирак (198 граждан).