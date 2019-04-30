Выросло число эмигрировавших из Грузии граждан

В 2018 году число эмигрировавших из Грузии в зарубежные страны составило 98 935 человек.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального управления статистики страны.

Число тех, кто покидает соседнюю страну, увеличилось на 15,8% в годовом исчислении.

В прошлом году число мигрировавших в Грузию составило 88 152 человека. Число иммигрантов выросло на 5,9% в годовом исчислении.

За отчетный период 86,6% эмигрантов из соседней страны и 84,5% иммигрантов составили лица трудоспособного возраста (15-64 года).