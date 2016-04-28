​Выпускник Азербайджанского медицинского университета назначен министром здравоохранения Чечни

Баку. 28 Апреля. REPORT.AZ/ И.о. главы Чечни Рамзан Кадыров назначил новым министром здравоохранения Чечни Эльхана Сулейманова, главного врача Республиканского онкологического диспансера.

Как передает Report, об этом сообщил Кадыров на своей странице в инстаграме.

«Сегодня я назначил нового министра здравоохранения. Эту должность доверил опытному врачу, организатору здравоохранения, прекрасному специалисту Эльхану Сулейманову. Я несколько лет назад уговорил его переехать из Москвы в Грозный и возглавить онкодиспансер, находившийся в плачевном состоянии. Одновременно возложил на него обязанности советника Главы ЧР по вопросам здравоохранения», — сообщил он.

Сулейманов с отличием окончил Азербайджанский медицинский университет, после учебы работал в Бакинском онкологическом научном центре Азербайджана. В Москве окончил аспирантуру на базе Российского Онкологического Центра им. Н.Н. Блохина. Эльхан Сулейманов является кандидатом медицинских наук. Проходил стажировки в США и Германии.

Ранее Минздрав Чеченской Республики возглавлял Муса Ахмадов.