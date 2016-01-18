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    Удар по школе в Турции нанесен из ракетной установки "Катюша" - ОБНОВЛЕНО

    Турецкие военные нанесли ответный удар по позициям ИГ в Сирии, откуда была обстреляна школа в провинции Килис

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Удар по средней школе в турецком регионе Килис был нанесен из ракетной установки российского производства "Катюша". 

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявили в мэрии Килис. 

    Сообщается, что турецкие военные нанесли ответный удар по позициям ИГ в Сирии, откуда была обстреляна школа в провинции Килис на юге Турции.

    *** 12:34

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В средней школе в турецком регионе Килис произошел взрыв.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, по предварительным данным, в результате взрыва снаряда погибли 2 человека, еще двое были ранены. 

    Согласно информации, на место происшествия привлечены спасатели и машины скорой помощи. 

    Инцидент произошел в результате взрыва снаряда, выпущенного с территории Сирии.

    Отметим, что регион Килис Турции находится на границе с Сирией. 


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