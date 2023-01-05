Выполнявший рейс из Москвы в Челябинск самолет подал сигнал бедствия

Пассажирский самолет, выполняющий рейс из аэропорта Шереметьево в Челябинск, подал сигнал бедствия почти через 1,5 часа после вылета и начал снижение.

Пассажирский самолет, выполняющий рейс из аэропорта Шереметьево в Челябинск, подал сигнал бедствия почти через 1,5 часа после вылета и начал снижение.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

"Самолет Boeing 737 с пассажирами на борту, следовавший из аэропорта Шереметьево в Челябинск, почти через 1,5 часа после вылета подал сигнал бедствия. Затем он начал снижение", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в настоящее время борт осуществляет разворот в направлении Уфы. Ориентировочно посадка произойдет через 20 минут.