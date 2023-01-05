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Выполнявший рейс из Москвы в Челябинск самолет подал сигнал бедствия

Выполнявший рейс из Москвы в Челябинск самолет подал сигнал бедствия Пассажирский самолет, выполняющий рейс из аэропорта Шереметьево в Челябинск, подал сигнал бедствия почти через 1,5 часа после вылета и начал снижение.
В регионе
5 января 2023 г. 17:45
Выполнявший рейс из Москвы в Челябинск самолет подал сигнал бедствия

Пассажирский самолет, выполняющий рейс из аэропорта Шереметьево в Челябинск, подал сигнал бедствия почти через 1,5 часа после вылета и начал снижение.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

"Самолет Boeing 737 с пассажирами на борту, следовавший из аэропорта Шереметьево в Челябинск, почти через 1,5 часа после вылета подал сигнал бедствия. Затем он начал снижение", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в настоящее время борт осуществляет разворот в направлении Уфы. Ориентировочно посадка произойдет через 20 минут.

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Версия на английском языке Plane en route from Moscow to Chelyabinsk gives distress signal

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