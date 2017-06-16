Вынужденные переселенцы из Абхазии провели акцию протеста у посольства Армении в Грузии

Тбилиси. 16 июня. REPORT.AZ/ Группа вынужденных переселенцев из оккупированных регионов Грузии - Абхазии и Южной Осетии 16 июня провела акцию протеста в Тбилиси.

Как сообщает грузинское бюро Report, участники акции "Движение против оккупации", созданной вынужденными переселенцами из Абхазии и проведенной по инициативе неправительственной организации, провели шествие от станции метро Марджанишвили до здания посольства Армении. Перед зданием посольства было зачитано заявление протеста и руководитель "Движения против оккупации" Онисе Гергадава вручила документ сотруднику посольства.

О. Гергадава сообщила местному бюро Report, что сегодня Армения является главной страной, пытающейся нарушить мир и стабильность в регионе: "Армяне проявляют особую активность в оккупации регионов Абхазии и Южной Осетии Грузии. И сейчас армянские семьи переселяются в эти регионы. Это недопустимо и мировое сообщество должно дать правовую оценку этому".

По ее словам, Армения продолжает оккупантскую и анти-грузинскую политику и на международной арене.

Отметим, что представленное посольству Армении заявление подписали более тысячи вынужденных переселенцев.