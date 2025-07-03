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Вылеты из аэропортов Монреаля и Оттавы приостановлены из-за угрозы взрыва

Вылеты из аэропортов Монреаля и Оттавы приостановлены из-за угрозы взрыва Вылеты из международных аэропортов Монреаля и Оттавы были приостановлены в четверг из-за поступивших сообщений о минировании.
В регионе
3 июля 2025 г. 15:56
Вылеты из аэропортов Монреаля и Оттавы приостановлены из-за угрозы взрыва

Вылеты из международных аэропортов Монреаля и Оттавы были приостановлены в четверг из-за поступивших сообщений о минировании.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила Федеральная авиационная администрация США (FAA).

В последнее время участились случаи, когда поступали анонимные звонки о бомбах на борту.

Так, 13 июня сообщалось, что самолет авиакомпании Air India совершил посадку в аэропорту Пхукета из-за угрозы взрыва. Сообщение о бомбе было написано в туалете самолета. В настоящий момент авиакомпания изучает записи видеонаблюдения.

8 июня власти Кувейта получили ложное сообщение о бомбе на борту самолета бахрейнской авиакомпании Gulf Air. Воздушное судно благополучно приземлилось в Кувейте, все пассажиры были эвакуированы. Правоохранители проверили самолет и не нашли никаких взрывных устройств.

Кроме того, в мае рейс United Airlines из Гонолулу в Лос-Анджелес был перенаправлен из-за тревожного сообщения, найденного на зеркале в туалете на борту.

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