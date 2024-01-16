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Вылет рейса Flydubai из аэропорта Пулково задержали на два дня из-за санкций

Вылет рейса Flydubai из аэропорта Пулково задержали на два дня из-за санкций Двухдневная задержка рейса авиакомпании Flydubai из аэропорта Санкт-Петербурга Пулково в Дубай в середине января была связана в том числе с ограничениями и дополнительными требованиями на фоне санкций.
В регионе
16 января 2024 г. 17:20
Вылет рейса Flydubai из аэропорта Пулково задержали на два дня из-за санкций

Двухдневная задержка рейса авиакомпании Flydubai из аэропорта Санкт-Петербурга Пулково в Дубай в середине января была связана в том числе с ограничениями и дополнительными требованиями на фоне санкций.

Как передает Report, об этом сообщили РБК два источника, знакомых с ситуацией.

Рейс FZ 992 должен был вылететь в Дубай 14 января в 0:30 по московскому времени, но самолет вылетел только спустя двое суток - в 8:20, во вторник, 16 января.

Иностранные авиакомпании в условиях санкций летают в Россию в основном на самолетах, находящихся в их собственности, так как их западные лизингодатели могут ограничивать полеты на своих самолетах из-за санкционных рисков, рассказал один из собеседников.

"Только борта в собственности или с разрешения лизингодателя могут летать в Россию, плюс у борта должна быть страховка для полетов в Россию", - подтвердил другой источник.

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