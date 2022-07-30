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Выход в море сухогрузов с зерном из Украины возможен 31 июля

Выход в море сухогрузов с зерном из Украины возможен 31 июля Выход первых судов с зерном из портов Украины возможен в воскресенье, 31 июля, когда завершится загрузка на них зерновых. Они выйдут в море конвоем с лоцманским сопровождением.
В регионе
30 июля 2022 г. 12:27
Выход в море сухогрузов с зерном из Украины возможен 31 июля

Выход первых судов с зерном из портов Украины возможен в воскресенье, 31 июля, когда завершится загрузка на них зерновых. Они выйдут в море конвоем с лоцманским сопровождением.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу капитан турецкого сухогруза POLARNET Ахмет Юджель Алибейлер в эфире телеканала Ahaber.

"Наше судно пойдет первым в конвое. 31 июля в районе полудня должна завершиться загрузка зерна на суда, которые выйдут в море. Точное время выхода нам пока не сказали, но это может быть в тот же день. Тогда же нам определят коридор и координаты, по которым мы будем следовать до Стамбула", - сказал капитан.

Он не уточнил, сколько сухогрузов может войти в конвой.

Первые суда, загруженные зерном, выйдут из портов Одесса и Черноморск. По информации турецких СМИ, они отправятся к берегам Африки.

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