Выход России из SWIFT может войти в третий пакет санкций

Италия поддержала идею отключения России от системы платежей SWIFT, эта мера может войти в третий пакет санкций ЕС.

Италия поддержала идею отключения России от системы платежей SWIFT, эта мера может войти в третий пакет санкций ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Он указал, что "Италия не наложила вето" на данное предложение. "Италия всегда голосовала вместе с другими странами по предложениям Еврокомиссии. Мы работаем над третьим пакетом санкций", - приводит его слова агентство Ansa .

Как сообщили источники в правительстве республики, Италия не просит никаких исключений из пакета санкций. "Италия полностью единодушна с партнерами", - указали они, опровергнув публикации СМИ о том, что Рим может выступить против отключения России от системы электронных платежей или настаивать на смягчении рестрикций в энергетической сфере.