Выдворяемые из США российские дипломаты столкнулись с трудностями при покупке билетов

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Российские дипломатические работники, которых власти США высылают из страны, сталкиваются с трудностями при покупке билетов в Россию. Как передает Report, об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник.

"Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют", — сказал собеседник агентства.

Дипломаты, по его словам, будут вынуждены в ближайшее время добираться из Вашингтона до Нью-Йорка, где шансов найти свободное место на рейс в Москву больше. Источник предположил, что дипломаты, скорее всего, проведут новогоднюю ночь в самолете.

29 декабря Соединенные Штаты решили выслать 35 российских дипломатов и закрыть доступ к двум объектам для отдыха, используемым российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде. Эта мера заявлена как "ответ на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России".

В тот же день президент США Барак Обама объявил о введении новых санкций против ФСБ, ГРУ, еще ряда организаций, а также шести физических лиц, объяснив это кибератаками на избирательную систему Соединенных Штатов со стороны России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия даст адекватный ответ на новые санкции.