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Выдвинуты обвинения водителю, ставшему виновником гибели азербайджанцев 

Выдвинуты обвинения водителю, ставшему виновником гибели азербайджанцев  Выдвинуты обвинения водителю, ставшему виновником гибели четырех членов семьи Мамедовых, проживавших в поселке Квемо-Поничала, что близ Тбилиси.
В регионе
18 августа 2020 г. 15:32
Выдвинуты обвинения водителю, ставшему виновником гибели азербайджанцев 
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Выдвинуты обвинения водителю, ставшему виновником гибели четырех членов семьи Мамедовых, проживавших в поселке Квемо-Поничала, что близ Тбилиси.

По сообщению грузинского бюро Report, с соответствующим заявлением выступила Генпрокуратура Грузии.

Официальные обвинения по двум статьям УК Грузии предъявлены гражданке П.Г., 1995 года рождения. 

Генпрокуратура направила ходатайство в Тбилисский городской суд с требованием избрать в отношении виновницы меру пресечения в виде ареста.

Напомним, что тяжелое ДТП произошло вечером 15 августа. Автомобиль, двигавшийся на высокой скорости, сначала врезался в электрический столб, а потом сбил 7 пешеходов, возвращавшихся со свадьбы. В результате погибли четыре человека, двое из которых - малолетние, трое пострадали. Виновница ДТП скрылась с места происшествия. Правоохранительные органы задержали ее  16 августа.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlıların ölümünə səbəb olan sürücüyə qarşı ittiham irəli sürülüb

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