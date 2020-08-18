Выдвинуты обвинения водителю, ставшему виновником гибели азербайджанцев

Выдвинуты обвинения водителю, ставшему виновником гибели четырех членов семьи Мамедовых, проживавших в поселке Квемо-Поничала, что близ Тбилиси.

Выдвинуты обвинения водителю, ставшему виновником гибели четырех членов семьи Мамедовых, проживавших в поселке Квемо-Поничала, что близ Тбилиси.

По сообщению грузинского бюро Report, с соответствующим заявлением выступила Генпрокуратура Грузии.

Официальные обвинения по двум статьям УК Грузии предъявлены гражданке П.Г., 1995 года рождения.

Генпрокуратура направила ходатайство в Тбилисский городской суд с требованием избрать в отношении виновницы меру пресечения в виде ареста.

Напомним, что тяжелое ДТП произошло вечером 15 августа. Автомобиль, двигавшийся на высокой скорости, сначала врезался в электрический столб, а потом сбил 7 пешеходов, возвращавшихся со свадьбы. В результате погибли четыре человека, двое из которых - малолетние, трое пострадали. Виновница ДТП скрылась с места происшествия. Правоохранительные органы задержали ее 16 августа.