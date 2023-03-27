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Выборы в парламент Туркмениcтана признаны состоявшимися

Выборы в парламент Туркмениcтана признаны состоявшимися Центризбирком Туркменистана признал выборы депутатов в Меджлис (парламент) страны состоявшимися.
В регионе
27 марта 2023 г. 10:02
Выборы в парламент Туркмениcтана признаны состоявшимися

Центризбирком Туркменистана признал выборы депутатов в Меджлис (парламент) страны состоявшимися.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане Гулмурат Мурадов.

"Центральной избирательной комиссией Туркменистана признано проведение выборов депутатов парламента Туркменистана, членов халк маслахаты [народных советов] и генгешей [органов местного самоуправления] 26 марта <…> состоявшимся в соответствии с законом", - сказал он.

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