Выборы в парламент Туркмениcтана признаны состоявшимися

Центризбирком Туркменистана признал выборы депутатов в Меджлис (парламент) страны состоявшимися.

Центризбирком Туркменистана признал выборы депутатов в Меджлис (парламент) страны состоявшимися.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане Гулмурат Мурадов.

"Центральной избирательной комиссией Туркменистана признано проведение выборов депутатов парламента Туркменистана, членов халк маслахаты [народных советов] и генгешей [органов местного самоуправления] 26 марта <…> состоявшимся в соответствии с законом", - сказал он.