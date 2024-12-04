Выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана пройдут в марте 2025 года

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ о проведении выборов в парламент и местные советы.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ о проведении выборов в парламент и местные советы.

Как передает Report, об этом сообщают таджикские СМИ.

Выборы депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли (нижняя палата парламента), а также депутатов местных Маджлисов народных депутатов на уровне Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов назначены на 2 марта 2025 года.

В тот же день, 2 марта 2025 года, в соответствии с Законом "Об органах самоуправления поселков и сел" пройдут выборы депутатов в джамоаты поселков и сел.

Выборы членов Маджлиси милли Маджлиси Оли (верхняя палата парламента) состоятся 28 марта 2025 года.