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Выборы президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года

Выборы президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года Президентские выборы в Беларуси назначены на 26 января 2025 года.
В регионе
23 октября 2024 г. 11:38
Выборы президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года

Президентские выборы в Беларуси назначены на 26 января 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, данное решение принято на заседании Палаты представителей.

Председатель ЦИК Игорь Карпенко заявил, что комиссия уже готова к началу избирательной кампании.

Президент Беларуси избирается сроком на пять лет. После референдума 2022 года в стране были ужесточены требования к кандидатам в президенты.

Ранее Карпенко сообщил о том, что в соответствии с новым избирательным законодательством в Беларуси для кандидатов на должность президента увеличен возрастной ценз до 40 лет, а ценз оседлости – до 20 лет.

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Версия на английском языке Belarus’ presidential election scheduled for January 26, 2025

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