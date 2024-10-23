Выборы президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года

Президентские выборы в Беларуси назначены на 26 января 2025 года.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 26 января 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, данное решение принято на заседании Палаты представителей.

Председатель ЦИК Игорь Карпенко заявил, что комиссия уже готова к началу избирательной кампании.

Президент Беларуси избирается сроком на пять лет. После референдума 2022 года в стране были ужесточены требования к кандидатам в президенты.

Ранее Карпенко сообщил о том, что в соответствии с новым избирательным законодательством в Беларуси для кандидатов на должность президента увеличен возрастной ценз до 40 лет, а ценз оседлости – до 20 лет.