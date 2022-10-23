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ВВС Украины сбили 273 иранских дронов-камикадзе "Шахед -136"

ВВС Украины сбили 273 иранских дронов-камикадзе "Шахед -136" Начиная с 13 сентября, на сегодняшний день, наши военные сбили 273 иранских дронов-камикадзе "Шахед-136". В то же время, Россия применяет против Украины не только их.
В регионе
23 октября 2022 г. 17:19
ВВС Украины сбили 273 иранских дронов-камикадзе Шахед -136

Начиная с 13 сентября, на сегодняшний день, наши военные сбили 273 иранских дронов-камикадзе "Шахед-136". В то же время, Россия применяет против Украины не только их.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

По словам Игната, Россия применяет против Украины две модификации "Шахедов" - 136 и 131. Последняя же меньше другой модели и имеет небольшую боевую часть. Однако дроны-камикадзе остаются высокоточным оружием, которое летит точно и может поразить критически важную точку, что приведет к большому количеству вреда.

В то же время ВСУ сбили еще 4 ударных дрона "Мохаджер-6". Один из них уцелел, его сейчас изучают специалисты.

"На сегодняшний день, с момента первого применения дрона-камикадзе - в Купянске в Харьковской области 13 сентября, по состоянию на сегодняшний день мы уже имеем сбитых 273 "Шахедов-136", - заявил Игнат.

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