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ВВС Украины не получат F-16 в 2023 году

ВВС Украины не получат F-16 в 2023 году Украина, вероятно, не получит американские истребители F-16 осенью или зимой 2023 года.
В регионе
17 августа 2023 г. 07:23
ВВС Украины не получат F-16 в 2023 году

Украина, вероятно, не получит американские истребители F-16 осенью или зимой 2023 года.

Как передает Report, об этом в эфире телемарафона заявил советник командования воздушных сил украинской армии Юрий Игнат.

Он также отметил, что на скорейшие поставки этих истребителей были "большие надежды".

"Безусловно, к сожалению, уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 на протяжении осени и этой зимой. На этот самолет были большие надежды, что он действительно мог стать частью противовоздушной обороны и помочь защититься от ракетных и дроновых атак России", - сказал Игнат.

По словам Юрия Игната, обучение украинских летчиков управлению этими истребителями начнется в ближайшее время, поскольку этот "вопрос сдвинулся с места". Разрешение на их обучение не так давно дали власти США.

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