ВВС Турции выполнили учебный полет над Черным морем

Боевые самолеты ВВС Турции выполнили учебный полет в международном воздушном пространстве акватории Черного моря.

Боевые самолеты ВВС Турции выполнили учебный полет в международном воздушном пространстве акватории Черного моря.

Как передает Report, об этом сообщило турецкое Минобороны, представив соответствующие видеокадры.

"Боевые самолеты наших ВВС выполнили тренировочный полет в международном воздушном пространстве Черного моря", - говорится в сообщении ведомства в соцсети Х.

Безопасная обстановка в черноморском регионе имеет для Турции большое значение, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым 27 мая.