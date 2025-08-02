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ВВС Турции выполнили учебный полет над Черным морем

ВВС Турции выполнили учебный полет над Черным морем Боевые самолеты ВВС Турции выполнили учебный полет в международном воздушном пространстве акватории Черного моря.
В регионе
2 августа 2025 г. 22:22
ВВС Турции выполнили учебный полет над Черным морем

Боевые самолеты ВВС Турции выполнили учебный полет в международном воздушном пространстве акватории Черного моря.

Как передает Report, об этом сообщило турецкое Минобороны, представив соответствующие видеокадры.

"Боевые самолеты наших ВВС выполнили тренировочный полет в международном воздушном пространстве Черного моря", - говорится в сообщении ведомства в соцсети Х.

Безопасная обстановка в черноморском регионе имеет для Турции большое значение, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым 27 мая.

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