ВВС Турции выполнили учебный полет над Черным морем

Боевые самолеты ВВС Турции выполнили учебный полет в международном воздушном пространстве акватории Черного моря.
Как передает Report, об этом сообщило турецкое Минобороны, представив соответствующие видеокадры.
"Боевые самолеты наших ВВС выполнили тренировочный полет в международном воздушном пространстве Черного моря", - говорится в сообщении ведомства в соцсети Х.
Безопасная обстановка в черноморском регионе имеет для Турции большое значение, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым 27 мая.