ВВС Турции уничтожили 45 объектов террористов в Сирии

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ ВВС Турции в рамках операции "Оливковая ветвь" в городе Африн на территории Сирии уничтожили 45 объектов террористов - укрытия, склады с оружием и огневые точки боевиков.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генштаба ВВС Турции.

В операции были задействованы 32 самолета ВВС Турции, которые успешно выполнили поставленную задачу и вернулись на аэродромы базирования.

При планировании и проведении операции в качестве целей определяются только террористы, их укрытия, огневые точки, транспортные средства и техника. Кроме того, делается все возможное, чтобы гражданское население не пострадало, отмечается в сообщении.