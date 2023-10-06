ВВС Турции уничтожили 30 объектов РКК/YPG на севере Сирии

Военно-воздушные силы (ВВС) Турции нанесли удары по объектам террористической группы РКК/YPG на севере Сирии.

Военно-воздушные силы (ВВС) Турции нанесли удары по объектам террористической группы РКК/YPG на севере Сирии.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Минобороны Турции.

"В ходе проведенной операции ВВС нанесены удары по объектам террористов на севере Сирии в регионах Телль-Рифат, Джизре и Дерик. Уничтожено 30 целей, в том числе нефтяная скважина, склад, убежища и пещеры, в которых, по имеющимся оценкам, были ответственные функционеры террористической организации", - сообщило ведомство.