ВВС Турции с начала года нейтрализовали 1 351 террориста

ВВС Турции с начала сентября осуществили ряд операций в Северном Ираке против членов Рабочей партии Курдистана и нейтрализовали 58 боевиков.

ВВС Турции с начала сентября осуществили ряд операций в Северном Ираке против членов Рабочей партии Курдистана и нейтрализовали 58 боевиков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявило Министерство национальной обороны республики.

"В результате проведенных с 1 по 23 сентября операций ВВС против ячеек террористов в Северном Ираке были поражены 82 цели в регионах Кандиль, Асос, Гара, Метина, Зап и Хакурк. Были разрушены объекты, использовавшиеся в качестве убежищ, пещеры и склады. По предварительной информации, 58 террористов нейтрализованы", - сообщило ведомство.

Всего с начала года на севере Ирака и в Сирии "обезврежен 1 351 террорист, из них 80 - за последнюю неделю". С 24 июля 2015 года, когда Турция начала принимать активные антитеррористические меры у своих южных границ, число обезвреженных боевиков различных группировок и организаций превысило 38,5 тыс.