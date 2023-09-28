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ВВС Турции с начала года нейтрализовали 1 351 террориста

ВВС Турции с начала года нейтрализовали 1 351 террориста ВВС Турции с начала сентября осуществили ряд операций в Северном Ираке против членов Рабочей партии Курдистана и нейтрализовали 58 боевиков.
В регионе
28 сентября 2023 г. 14:07
ВВС Турции с начала года нейтрализовали 1 351 террориста

ВВС Турции с начала сентября осуществили ряд операций в Северном Ираке против членов Рабочей партии Курдистана и нейтрализовали 58 боевиков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявило Министерство национальной обороны республики.

"В результате проведенных с 1 по 23 сентября операций ВВС против ячеек террористов в Северном Ираке были поражены 82 цели в регионах Кандиль, Асос, Гара, Метина, Зап и Хакурк. Были разрушены объекты, использовавшиеся в качестве убежищ, пещеры и склады. По предварительной информации, 58 террористов нейтрализованы", - сообщило ведомство.

Всего с начала года на севере Ирака и в Сирии "обезврежен 1 351 террорист, из них 80 - за последнюю неделю". С 24 июля 2015 года, когда Турция начала принимать активные антитеррористические меры у своих южных границ, число обезвреженных боевиков различных группировок и организаций превысило 38,5 тыс.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Silahlı Qüvvələri bu il 1351 terrorçunu məhv edib

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