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ВВС Турции провели спецоперацию против РКК в Ираке

ВВС Турции провели спецоперацию против РКК в Ираке ВВС Турции провели спецоперацию против террористов РКК на севере Ирака, в ходе которой уничтожены свыше 30 убежищ и складов с оружием.
В регионе
16 сентября 2023 г. 11:05
ВВС Турции провели спецоперацию против РКК в Ираке

ВВС Турции провели спецоперацию против террористов РКК на севере Ирака, в ходе которой уничтожены свыше 30 убежищ и складов с оружием.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной обороны Турции.

Операция проводилась 13 и 15 сентября в районе Гара на севере Ирака, ликвидированы множество террористов, уничтожены большое количество оружия и боеприпасов.

В ведомстве отметили, что точными ударами ВВС уничтожен 31 объект, среди которых убежища террористов и склады с оружием.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Ordusu İraqın şimalında hava əməliyyatı keçirib, 31 hədəf məhv edilib

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