ВВС Турции провели спецоперацию против РКК в Ираке

ВВС Турции провели спецоперацию против террористов РКК на севере Ирака, в ходе которой уничтожены свыше 30 убежищ и складов с оружием.

ВВС Турции провели спецоперацию против террористов РКК на севере Ирака, в ходе которой уничтожены свыше 30 убежищ и складов с оружием.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной обороны Турции.

Операция проводилась 13 и 15 сентября в районе Гара на севере Ирака, ликвидированы множество террористов, уничтожены большое количество оружия и боеприпасов.

В ведомстве отметили, что точными ударами ВВС уничтожен 31 объект, среди которых убежища террористов и склады с оружием.