ВВС Турции поразили 15 объектов террористов на севере Ирака

Министерство национальной обороны Турции сообщило об уничтожении 15 целей во время воздушной операции Хакурке на севере Ирака.
Как передает Report, в заявлении говорится, что 4 ноября в 19.30 в соответствии с правом на самооборону, вытекающим из статьи 51 Устава ООН, была проведена воздушная операция против террористических организаций в районе Хакурк на севере Ирака.
"С целью предотвращения террористических атак на наш народ и силы безопасности с севера Ирака путем нейтрализации РКК/КСК и других террористических элементов и обеспечения безопасности наших границ в соответствии с правом на самооборону, вытекающим из статьи 51 Устава ООН, в районе Хакурк на севере Ирака была проведена воздушная операция против целей террористов", - отмечается в сообщении Минобороны.
Так, в результате авиаударов уничтожено 15 объектов, состоящие из пещер, укрытий, бункеров, убежищ и складов, используемых сепаратистской террористической организацией, в которых предположительно скрывались высокопоставленные члены этих организаций.
"В ходе проведенных операций было нейтрализовано большое количество террористов, при этом максимально использовались отечественные и национальные боеприпасы. Борьба с терроризмом будет продолжаться, пока в этой географии не останется ни одного террориста", - подчеркивается в сообщении ведомства.