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ВВС Турции поразили 15 объектов террористов на севере Ирака

ВВС Турции поразили 15 объектов террористов на севере Ирака Министерство национальной обороны Турции сообщило об уничтожении 15 целей во время воздушной операции Хакурке на севере Ирака.
В регионе
5 ноября 2023 г. 03:17
ВВС Турции поразили 15 объектов террористов на севере Ирака

Министерство национальной обороны Турции сообщило об уничтожении 15 целей во время воздушной операции Хакурке на севере Ирака.

Как передает Report, в заявлении говорится, что 4 ноября в 19.30 в соответствии с правом на самооборону, вытекающим из статьи 51 Устава ООН, была проведена воздушная операция против террористических организаций в районе Хакурк на севере Ирака.

"С целью предотвращения террористических атак на наш народ и силы безопасности с севера Ирака путем нейтрализации РКК/КСК и других террористических элементов и обеспечения безопасности наших границ в соответствии с правом на самооборону, вытекающим из статьи 51 Устава ООН, в районе Хакурк на севере Ирака была проведена воздушная операция против целей террористов", - отмечается в сообщении Минобороны.

Так, в результате авиаударов уничтожено 15 объектов, состоящие из пещер, укрытий, бункеров, убежищ и складов, используемых сепаратистской террористической организацией, в которых предположительно скрывались высокопоставленные члены этих организаций.

"В ходе проведенных операций было нейтрализовано большое количество террористов, при этом максимально использовались отечественные и национальные боеприпасы. Борьба с терроризмом будет продолжаться, пока в этой географии не останется ни одного террориста", - подчеркивается в сообщении ведомства.

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Версия на азербайджанском языке İraqın şimalında terrorçulara məxsus 15 hədəf məhv edilib

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