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ВВС Турции не входили в воздушное пространство Сирии в ходе операции "Коготь-меч"

ВВС Турции не входили в воздушное пространство Сирии в ходе операции "Коготь-меч" Военно-воздушные силы (ВВС) Турции не входили в воздушное пространство Сирии во время нанесения ударов по базам террористов в Ираке и Сирии.
В регионе
20 ноября 2022 г. 13:46
ВВС Турции не входили в воздушное пространство Сирии в ходе операции Коготь-меч

Военно-воздушные силы (ВВС) Турции не входили в воздушное пространство Сирии во время нанесения ударов по базам террористов в Ираке и Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN Turk.

Воздушная операция "Коготь-меч" была проведена с задействованием свыше 50 самолетов и 20 беспилотников ВВС Турции. Удары наносились по местам базирования PKK/KCK/YPG. В операции также были задействованы подразделения артиллерии.

По мнению экспертов, эта операция стала ответом Турции на совершенный 13 ноября теракт в Стамбуле, в результате которого погибли шесть человек и свыше 80 были ранены.

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