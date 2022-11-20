ВВС Турции не входили в воздушное пространство Сирии в ходе операции "Коготь-меч"

Военно-воздушные силы (ВВС) Турции не входили в воздушное пространство Сирии во время нанесения ударов по базам террористов в Ираке и Сирии.

Военно-воздушные силы (ВВС) Турции не входили в воздушное пространство Сирии во время нанесения ударов по базам террористов в Ираке и Сирии.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал CNN Turk.

Воздушная операция "Коготь-меч" была проведена с задействованием свыше 50 самолетов и 20 беспилотников ВВС Турции. Удары наносились по местам базирования PKK/KCK/YPG. В операции также были задействованы подразделения артиллерии.

По мнению экспертов, эта операция стала ответом Турции на совершенный 13 ноября теракт в Стамбуле, в результате которого погибли шесть человек и свыше 80 были ранены.