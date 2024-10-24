ВВС Турции наносят удары по террористическим объектам в Ираке и Сирии

ВВС Турции проводят операцию против террористов РКК/KCK на севере Ирака и Сирии, уничтожено свыше 30 целей радикалов.

ВВС Турции проводят операцию против террористов РКК/KCK на севере Ирака и Сирии, уничтожено свыше 30 целей радикалов.

Как передает Report , об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

"Воздушные операции продолжаются в соответствии с правом на самооборону, вытекающим из статьи 51 Устава ООН, с целью нейтрализации PKK/KCK и других террористических элементов, предотвращения террористических атак против страны и обеспечения безопасности границ".

В ходе операций было нейтрализовано большое количество террористов.

Отметим, что сегодня в Анкаре на производственном объекте турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования - произошел теракт. В результате взрывов и перестрелки, совершенных нападавшими, погибли пять человек, еще 22 получили ранения.

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что теракт, предположительно, был совершен членами террористической организации РКК.