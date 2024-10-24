О нас

ВВС Турции наносят удары по террористическим объектам в Ираке и Сирии

ВВС Турции наносят удары по террористическим объектам в Ираке и Сирии ВВС Турции проводят операцию против террористов РКК/KCK на севере Ирака и Сирии, уничтожено свыше 30 целей радикалов.
В регионе
24 октября 2024 г. 01:50
ВВС Турции наносят удары по террористическим объектам в Ираке и Сирии

ВВС Турции проводят операцию против террористов РКК/KCK на севере Ирака и Сирии, уничтожено свыше 30 целей радикалов.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

"Воздушные операции продолжаются в соответствии с правом на самооборону, вытекающим из статьи 51 Устава ООН, с целью нейтрализации PKK/KCK и других террористических элементов, предотвращения террористических атак против страны и обеспечения безопасности границ".

В ходе операций было нейтрализовано большое количество террористов.

Отметим, что сегодня в Анкаре на производственном объекте турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования - произошел теракт. В результате взрывов и перестрелки, совершенных нападавшими, погибли пять человек, еще 22 получили ранения.

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что теракт, предположительно, был совершен членами террористической организации РКК.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Ordusu İraq və Suriyada terrorçuların hədəflərinə zərbələr endirir

Самое читаемое

В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС
В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС
20 октября 2024 г. 22:29
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
20 октября 2024 г. 12:55
Санду лидирует на выборах президента Молдовы, набирая более 40% голосов
Санду лидирует на выборах президента Молдовы, набирая более 40% голосов
21 октября 2024 г. 05:50
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
21 октября 2024 г. 13:00
В Азербайджане завтра прогнозируются осадки, временами ливневого характера
В Азербайджане завтра прогнозируются осадки, временами ливневого характера
22 октября 2024 г. 13:54
Президент Бразилии не сможет принять участие в саммите БРИКС
Президент Бразилии не сможет принять участие в саммите БРИКС
20 октября 2024 г. 22:18
В период COP29 изменится график движения поездов Бакинского метрополитена
В период COP29 изменится график движения поездов Бакинского метрополитена
18 октября 2024 г. 12:51
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
17 октября 2024 г. 14:00
В Азербайджане планируется открытие Парка наследия COP
В Азербайджане планируется открытие Парка наследия COP
21 октября 2024 г. 15:44
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
19 октября 2024 г. 12:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi