ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов на севере Ирака

Самолеты ВВС Турции нанесли авиаудары по объектам террористов на севере Ирака.
Как передает Report, об этом Министерство национальной обороны Турции сообщило в соцсети Х.
"В североиракских регионах Метина, Зап, Хакурк, Гара и Кандиль были обнаружены объекты, использующиеся террористической организацией РКК. В результате ударов авиации было уничтожено 27 целей, включая бункеры, укрытия и пещеры", - подчеркивает ведомство.
Ранее министерство также информировало о гибели в регионе проведения операций против РКК в Ираке лейтенанта-медика Вооруженных сил Турции.