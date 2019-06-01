ВВС Турции нанесли удары по объектам PKK на севере Ирака

ВВС Турции в рамках операции Pençe нанесли удары по объектам террористов PKK в районе Зап на севере Ирака. В результате уничтожены огневые точки, укрытия и склады с оружием террористов. Как передает Report со ссылкой на Anadolu, oб этом сообщило Министерство национальной обороны Турции в Twitter.

Ведомство также опубликовало фото с турецким спецназом, задействованным в сухопутной части операции.



«Турецкий спецназ в рамках операции Pençe решительно выполняет свою миссию на высоте три тысячи метров над уровнем моря и при температуре воздуха до минус 10 градусов по Цельсию», - говорится в сообщении.



Операция Pençe, которой руководит министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, началась в ночь на 28 мая с артподготовки. Затем в небо над Хакурком поднялась военная авиация. Самолеты взлетели с турецких авиабаз. В операции были задействованы самолеты-заправщики и ударные БПЛА. На следующем этапе на иракскую территорию был высажен турецкий спецназ, выдвинувшийся в районы предположительного нахождения баз террористов РКК.