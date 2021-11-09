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ВВС Турции нанесли удар по террористам в Ираке

ВВС Турции нанесли удар по террористам в Ираке Турецкая авиация нейтрализовала двух террористов PKK в районе Хакурк на севере Ирака.
В регионе
9 ноября 2021 г. 08:12
ВВС Турции нанесли удар по террористам в Ираке

Турецкая авиация нейтрализовала двух террористов PKK в районе Хакурк на севере Ирака.

Как передает Report, об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

В оборонном ведомстве подчеркнули решимость к дальнейшей борьбе с террористами в регионе.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.

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