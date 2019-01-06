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    ВВС Турции ликвидировали семь террористов на севере Ирака

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов в районе Авашин-Басъян на севере Ирака.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Анадолу, об этом говорится в сообщении, размещенном на странице Министерства нацобороны Турции в соцсети Twitter.

    Воздушные удары нанесены в субботу, 5 января.

    В числе прочих уничтожены убежища террористов, готовивших атаки на расположение приграничных частей ВС Турции.

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