ВВС Турции ликвидировали семь террористов на севере Ирака

https://report.az/storage/news/72b8eb707cfdd363bd728613e77403b2/64d6ad51-8698-4f92-9ce0-e680fbaa3dde_292.jpg
Баку. 6 января. REPORT.AZ/ ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов в районе Авашин-Басъян на севере Ирака.
Как передает Report со ссылкой на агентство Анадолу, об этом говорится в сообщении, размещенном на странице Министерства нацобороны Турции в соцсети Twitter.
Воздушные удары нанесены в субботу, 5 января.
В числе прочих уничтожены убежища террористов, готовивших атаки на расположение приграничных частей ВС Турции.
News DepartmentАвтор новости