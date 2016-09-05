ВВС Турции ликвидировали 30 членов РПК на севере Ирака

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ ВВС Турции в ходе авиаударов по позициям запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака уничтожили 30 членов этой группировки, в том числе ряд ее руководителей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в понедельник генштаб Турции.

По данным турецкого военного ведомства, несколько руководителей группировки были уничтожены в ходе авиаударов по позициям РПК в районе Гара курдской автономии Северного Ирака, их имена не разглашаются.