ВВС Турции ликвидировали 15 объектов PKK на севере Ирака

Турецкие ВВС уничтожили 15 объектов террористической организации PKK в Северном Ираке в ходе воздушной операции.

Турецкие ВВС в ходе воздушной операции уничтожили 15 объектов террористической организации PKK в Северном Ираке.

Как передает Report , об этом сообщило Минобороны Турции.

Воздушная операция была проведена 6 января в 17:30 в районах Метина, Гара, Хакурк, Кандиль и Асос.

Ранее, спецслужбы Турции нейтрализовали одного из главарей PKK Ислама Джеханфери на севере Ирака в городе Сулеймания. Он действовал в составе террористической организации на территории Ирака и Сирии.

24 декабря 2023 года министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер сообщил, что число боевиков террористической организации PKK, уничтоженных в ходе операции "Коготь - замок" (Pençe-Kilit) на севере Ирака, достигло 30.