ВВС Беларуси до конца года получат четыре истребителя Су-30СМ2

Парк ВВС Беларуси до конца года пополнится четырьмя самолета Су-30СМ2.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом заявил командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Беларуси генерал-майор Андрей Лукьянович на торжественном мероприятии, посвященном Дню ВВС страны.

"Наш парк постоянно пополняется. Буквально два дня назад мы получили очередную партию новейших самолетов Су-30СМ2. Также мы получили 12 новейших самолетов, вертолетов Ми-35М. И в этом году еще планируем поступление новой авиационной техники. Это еще четыре самолета Су-30СМ2", - отметил он.