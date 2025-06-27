ВВП Казахстана за январь-май вырос на 6%

ВВП Казахстана по итогам января-мая текущего года вырос на 6 %.

ВВП Казахстана по итогам января-мая текущего года вырос на 6 %.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на министра финансов республики Мади Такиева.

"По итогам 5 месяцев текущего года ВВП вырос на 6%. Инфляция снизилась с 9,8% до 8,6%", - сказал Такиев на очередном заседании в Парламенте.

Он напомнил, что по итогам 2024 года ВВП вырос на 4,8%, рост в основном обеспечен за счет ненефтяного сектора. Доля ненефтяных доходов в консолидированном бюджете за последний год выросла на 2,5 процентных пункта.

По его информации, дефицит бюджета составил 3,6 трлн. тенге ($6 млрд 927,582 млн) или 2,7% к ВВП. Государственный долг достиг 31,8 трлн. тенге ($61 млрд 193,645 млн) или 23,7% к ВВП.

За прошлый год активы Национального фонда выросли на 16% и составили $66,2 млрд.