Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил восьмикилометровый столб пепла

Извергающийся на Камчатке вулкан Шивелуч в пятницу днем выбросил столб пепла на высоту до 8 тыс. метров над уровнем моря.

Извергающийся на Камчатке вулкан Шивелуч в пятницу днем выбросил столб пепла на высоту до 8 тыс. метров над уровнем моря.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.

"Пепловый шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Камчатского залива", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, на пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют. Туристических групп в районе вулкана нет.

Для Шивелуча установлен наивысший - красный - код опасности для авиации.