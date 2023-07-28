Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил восьмикилометровый столб пепла

Извергающийся на Камчатке вулкан Шивелуч в пятницу днем выбросил столб пепла на высоту до 8 тыс. метров над уровнем моря.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.
"Пепловый шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Камчатского залива", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, на пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют. Туристических групп в районе вулкана нет.
Для Шивелуча установлен наивысший - красный - код опасности для авиации.