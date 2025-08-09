О нас

Вулкан Ключевской выбросил столб пепла более чем на 11 км

Вулкан Ключевской выбросил столб пепла более чем на 11 км На вулкане Ключевской на Камчатке, Россия, произошел выброс пепла на высоту 11 500 метров.
В регионе
9 августа 2025 г. 09:51
Вулкан Ключевской выбросил столб пепла более чем на 11 км

На вулкане Ключевской на Камчатке, Россия, произошел выброс пепла на высоту 11 500 метров.

Как передает Report, об этом сообщает главное управление МЧС РФ по региону.

По их данным, шлейф распространяется в сторону Камчатского пролива. В поселке Усть-Камчатск, которых находится на пути движения, возможно выпадение вулканического пепла.

Ведомство призвало жителей населенного пункта не покидать дома и не выходить на улицу.

8 августа пепел уже незначительно выпал в Усть-Камчатске. Его содержание в атмосфере находилось в пределах допустимых норм.

