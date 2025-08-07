О нас

Вулкан Ключевской на востоке РФ выбросил пепел на высоту 11,5 км

Вулкан Ключевской на востоке РФ выбросил пепел на высоту 11,5 км Очередной пепловый выброс зафиксировали на вулкане Ключевская сопка на полуострове Камчатка на востоке РФ, его высота составила до 11,5 км.
В регионе
7 августа 2025 г. 07:21
Вулкан Ключевской на востоке РФ выбросил пепел на высоту 11,5 км

Очередной пепловый выброс зафиксировали на вулкане Ключевская сопка на полуострове Камчатка на востоке РФ, его высота составила до 11,5 км.

Как передает Report, об этом сообщили в Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 11,5 км. Шлейф пепла протянулся на 124 км на восток от вулкана", - говорится в сообщении.

За утро это уже второй пепловый выброс.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) является самым высоким действующим вулканом Евразии. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан активизировался после мощного землетрясения 30 июля, его извержение становится сильнее.

В Камчатской группе реагирования на вулканические извержения добавили, что аэрозольные и пепловые облака могут представлять опасность для полетов по международным и местным авиалиниям.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Kamçatkada Klyuçevskoy vulkanı 11,5 km hündürlüyə kül püskürüb

Самое читаемое

В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
2 августа 2025 г. 15:38
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
3 августа 2025 г. 01:06
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
2 августа 2025 г. 14:36
Бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для снижения стресса у работников
Бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для снижения стресса у работников
1 августа 2025 г. 12:05
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
2 августа 2025 г. 13:54
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
2 августа 2025 г. 13:34
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
2 августа 2025 г. 13:54
Состояние российских бизнесменов выросло более чем на $20 млрд
Состояние российских бизнесменов выросло более чем на $20 млрд
1 августа 2025 г. 09:47
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
3 августа 2025 г. 10:46
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
2 августа 2025 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi