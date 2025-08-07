Вулкан Ключевской на востоке РФ выбросил пепел на высоту 11,5 км

Очередной пепловый выброс зафиксировали на вулкане Ключевская сопка на полуострове Камчатка на востоке РФ, его высота составила до 11,5 км.

Как передает Report , об этом сообщили в Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 11,5 км. Шлейф пепла протянулся на 124 км на восток от вулкана", - говорится в сообщении.

За утро это уже второй пепловый выброс.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) является самым высоким действующим вулканом Евразии. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан активизировался после мощного землетрясения 30 июля, его извержение становится сильнее.

В Камчатской группе реагирования на вулканические извержения добавили, что аэрозольные и пепловые облака могут представлять опасность для полетов по международным и местным авиалиниям.