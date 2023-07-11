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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту до 4 км

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту до 4 км Специалисты зафиксировали на вулкане Эбеко Большой Курильской гряды пепловый выброс высотой до 4 км.
В регионе
11 июля 2023 г. 09:05
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту до 4 км

Специалисты зафиксировали на вулкане Эбеко Большой Курильской гряды пепловый выброс высотой до 4 км.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

"11 июля 2023 года 15:54. Вулкан Эбеко. Высота пеплового выброса составила около 4 тыс. м над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана - 1 156 м. Вулкан активизировался в середине ноября 2016 года. Для него установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

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